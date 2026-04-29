Сафонов стал первым российским вратарем в полуфинале Лиги чемпионов

Российский футболист и вратарь французского клуба "ПСЖ" Матвей Сафонов стал первым российским голкипером, сыгравшим в полуфинале Лиги чемпионов. Это произошло в первом матче 1/2 турнира между парижанами и мюнхенской "Баварией".

Сафонов вышел на поле с первых минут. Игра завершилась победой "ПСЖ" со счетом 5:4. До него в 1991 году Станислав Черчесов в составе "Спартака" играл в полуфинале с "Марселем", однако тогда турнир назывался "Кубок европейских чемпионов" и проходил в другом формате.

