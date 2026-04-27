27 апреля, 16:00Спорт
"Новости дня": тренировки организованы в новом спорткомплексе в районе Ново-Переделкино
В новом спорткомплексе района Ново-Переделкино в Москве проходят тренировки по общей физической подготовке. Инструктор по спорту Денис Давыдов отметил, что благодаря занятиям укрепляются мышцы спины.
Участники выполняют упражнения на равновесие, развивают выносливость и координацию. В планах спорткомплекса – расширять перечень активностей. В сентябре можно будет записаться на занятия по шахматам и репетиции танцевальной фитнес-программы "Зумба".
