Новости мира: Британия создаст единый флот с Европой против России

Британия объявила о создании единого флота с Европой против России, пишет The Guardian. Глава Королевского флота заявил, что Россия остается самой серьезной угрозой безопасности. В соединение войдут Нидерланды, 5 северных и 3 балтийские страны.

Тысячи чилийских школьников и студентов вышли на улицы центра Сантьяго с "рюкзачным протестом". Демонстранты выступают против сокращения бюджетных расходов на образование и законопроекта о проверке рюкзаков на входе в школу. Протестующие установили заграждения на дорогах, возникли заторы.

