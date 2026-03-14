Новости мира: в Техасе после взрыва загорелся крупнейший НПЗ

Сильный пожар произошел на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в городе Пасадина штата Техас. По данным СМИ, возгоранию предшествовал сильный хлопок, напоминающий взрыв. По предварительным данным, воспламенились топливные резервуары. Точные причины ЧП пока неизвестны. Власти рассматривают различные версии, в том числе атаку, за которой могут стоять наркокартели Мексики или Венесуэлы.

Первый после шестилетнего перерыва пассажирский поезд прибыл из Пекина в Пхеньян. Состав отправился 12 марта из китайской столицы. Через почти 25 часов поезд добрался до столицы КНДР. Пассажирское железнодорожное сообщение между Китаем и КНДР, приостановленное в 2020 году, официально возобновилось в обоих направления.

