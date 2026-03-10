Новости мира: извержение вулкана Марали продолжается в Индонезии

В Индонезии продолжается извержение вулкана Марали. Высокий столб пепла виден издалека. Местные жители и туристы публикуют в Сети видео катаклизма. Сообщений о пострадавших не поступало.

В Казахстане специалисты МЧС начали взрывать лед на реках. Контролируемые взрывы проходят в Актюбинской области. Сотрудники ведомства обработали территорию площадью более 1,5 тысячи квадратных метров на реке Уил.

