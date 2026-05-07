Новости мира: США одобрили продажу Украине высокоточных управляемых авиабомб

США одобрили продажу Украине высокоточных управляемых авиабомб большой дальности. Сумма сделки превышает 373 миллиона долларов. В Пентагоне заявили, что поставки вооружений не повлияют на боеспособность американской армии, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Авиакомпания Red Wings планирует открыть прямые рейсы из РФ в Малайзию. Сейчас ведутся переговоры с туроператорами и властями страны. При этом в Куала-Лумпуре отмечают заинтересованность в росте потока российских туристов.

На Венецианской биеннале начал работу российский павильон. В экспозиции представлены произведения 30 художников, также запланированы литературные чтения и музыкальные перформансы с акцентом на межкультурный диалог.

