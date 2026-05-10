Новости мира: пожар произошел на заводе в американском штате Теннеси

Крупный пожар произошел в штате Теннеси в США. Огонь полностью уничтожил завод по переработке пластмасс. В Сети размещены фото и видео, на которых гигантское черное облако дыма поднимается над зданиями. Причина пока не установлена. Сообщений о пострадавших не поступало.

Эвакуация пассажиров с лайнера, где обнаружили хантавирус продолжается. Он стоит в порту Тенерифе. После того, как все пассажиры покинут судно, оно с частью экипажа отправится в Нидерланды для дезинфекции. Хантавирус выявили у 8 человек. Трое умерли, один находится в критическом состоянии. Всего на борту было 150 пассажиров.

