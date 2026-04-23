Вьетнам внедрит цифровую карту прибытия для иностранных туристов

Вьетнам внедряет цифровую карту прибытия для иностранных туристов. Пока она будет работать только в аэропорту Хошимина, однако в будущем новшество станет обязательным на других пунктах въезда.

Система работает просто – турист еще до вылета должен заполнить анкету и получить QR-код. Сделать это нужно не ранее, чем за 72 часа до прибытия в страну. На все уходит около 10 минут. Система должна ускорить прохождение границы.

