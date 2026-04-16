Эксперт рассказал, что делать туристам с купленными турами в Дубай

После получения рекомендаций о временных ограничениях путешествий в 6 стран Ближнего Востока туристические компании не продают путевки в эти государства организованным путешественникам. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, все путевки можно аннулировать без штрафа, так как рекомендация пока бессрочная.

Однако 70% туристов выбирают замену направления: на майские праздники в основном планируют отправиться в Турцию, Египет, Таиланд, Вьетнам, безвизовый Китай, а также на Мальдивы. Остальные туристы приняли решение просто вернуть деньги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.