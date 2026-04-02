02 апреля, 20:30

Общество

Участник СВО Александр Шелковой передал кадетам знамя прославленного авиационного полка

"Новости дня": выплату ко Дню Победы ветераны начнут получать с 3 апреля

"Качество жизни": психолог рассказала, что делать с тревожностью

"Интервью": Александр Шарнауд Шарнауд – о том, как сделать прессу интересной для всех

Уровень воды поднялся на 26 сантиметров за сутки на реке Клязьме

Дождь, мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве на следующей неделе

"Миллион вопросов": адвокат рассказала, поможет ли брачный договор избежать конфликтов

Москвичи рассказали, как справляются с блокировкой пополнения Apple ID с телефона

Четыре сферы со средней зарплатой более 200 тысяч рублей насчитали в России

Весеннее половодье приблизилось к максимальным отметкам в Московском регионе

В Центральном музее Вооруженных сил 2 апреля состоялась торжественная церемония "Обретение знамени", в которой принял участие ветеран боевых действий, член Ассоциации ветеранов СВО, член партии "Единая Россия" Александр Шелковой. Он передал музею столичной школы № 956 копию боевого знамени 569-го штурмового авиационного Осовецкого Краснознаменного ордена Суворова полка.

Бесценная реликвия, подлинник знамени воинской части, сформированной в августе 1941 года, хранится в фондах музея. Копию было решено передать в школьный музей, посвященный 569-му штурмовому авиационному полку. В ходе церемонии Шелковой принял знамя из рук ветеранов-летчиков и передал реликвию кадетской знаменной группе.

"Когда держишь в руках боевое знамя легендарного авиаполка, чувствуешь незримую связь с теми, кто в Великую Отечественную войну защищал небо от фашистских захватчиков. Это не просто музейный экспонат. Это наказ. Мы, нынешнее поколение защитников, передаем его школьникам, потому что знамя должно напоминать: честь, долг и любовь к своей стране – это то, что не зависит от времени. Уверен, в стенах школы № 956 знамя займет достойное место", – подчеркнул Шелковой.

В торжественном мероприятии приняли участие председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, заместитель председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская, военный летчик, Герой России Евгений Зеленов, автор Ржевского мемориала Советскому солдату, скульптор Андрей Коробцов, представители поисковых отрядов, потомки летчиков 569-го полка.

От Москвы до Берлина 569-й штурмовой авиационный Осовецкий Краснознаменный ордена Суворова полк участвовал практически во всех ключевых сражениях Великой Отечественной войны, в том числе битвах за Москву и Ленинград, Брянской, Белорусской, Минской, Восточно-Прусской, Берлинской и других операциях.

Сформированный в конце лета 1941 года под Воронежем полк получил боевое крещение уже в октябре в Битве за Москву. Эскадрильи, составленные из самолетов Ил-2, громили противника на Калининском направлении, на подступах к столице. С этого момента боевое соединение оказывалось в самых горячих точках театра военных действий. Полк неоднократно удостаивался благодарностей Верховного Главнокомандующего, а в сентябре 1944 года получил почетное наименование "Осовецкий".

Летчики сыграли одну из ключевых ролей в штурме крепости Осовец на реке Бобры (территория нынешней Польши). Немцы превратили ее в мощный укрепленный район. Взятие города открыло частям наступающей Красной Армии путь в Восточную Пруссию.

Более десяти летчиков 569-го полка были удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них – командир первой эскадрильи Александр Осипов. Его бойцам поручали самые сложные задания, например, прорывы к цели через плотный огонь зенитных батарей противника. Осипов геройски погиб в феврале 1945 года в воздушном бою, успев до этого уничтожить один из вражеских истребителей.

Высокого звания Героя Советского союза были удостоены также Иван Морозов, Алексей Чернышев, Степан Борозинец, Алексей Долинский, Семен Жоров.

В 1993 году школу № 956 посетил ветеран Великой Отечественной войны, бывший комсорг авиаполка Александр Панфилов. Он предложил идею создания экспозиции, посвященной войсковому соединению. Он и другие летчики-ветераны подарили музею экземпляры фронтовых газет, личные вещи пилотов, военные фотографии.

Пополнили экспозицию находки тогдашних учеников школы, которые под руководством преподавателя начальной военной подготовки Юлиана Неменюка проводили поисковые экспедиции в местах боев в Подмосковье. Музей был торжественно открыт 5 мая 1995 года, в преддверии 50-летия Великой Победы.

Сегодня здесь можно увидеть макеты техники и сражений Великой Отечественной войны, авиаприборы и части самолетов, награды, а также проследить славный боевой путь 569-го штурмового авиационного полка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоАлексей Лазаренко

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

