Участник СВО Александр Шелковой передал кадетам знамя прославленного авиационного полка

В Центральном музее Вооруженных сил 2 апреля состоялась торжественная церемония "Обретение знамени", в которой принял участие ветеран боевых действий, член Ассоциации ветеранов СВО, член партии "Единая Россия" Александр Шелковой. Он передал музею столичной школы № 956 копию боевого знамени 569-го штурмового авиационного Осовецкого Краснознаменного ордена Суворова полка.

Бесценная реликвия, подлинник знамени воинской части, сформированной в августе 1941 года, хранится в фондах музея. Копию было решено передать в школьный музей, посвященный 569-му штурмовому авиационному полку. В ходе церемонии Шелковой принял знамя из рук ветеранов-летчиков и передал реликвию кадетской знаменной группе.

"Когда держишь в руках боевое знамя легендарного авиаполка, чувствуешь незримую связь с теми, кто в Великую Отечественную войну защищал небо от фашистских захватчиков. Это не просто музейный экспонат. Это наказ. Мы, нынешнее поколение защитников, передаем его школьникам, потому что знамя должно напоминать: честь, долг и любовь к своей стране – это то, что не зависит от времени. Уверен, в стенах школы № 956 знамя займет достойное место", – подчеркнул Шелковой.

В торжественном мероприятии приняли участие председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, заместитель председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская, военный летчик, Герой России Евгений Зеленов, автор Ржевского мемориала Советскому солдату, скульптор Андрей Коробцов, представители поисковых отрядов, потомки летчиков 569-го полка.

От Москвы до Берлина 569-й штурмовой авиационный Осовецкий Краснознаменный ордена Суворова полк участвовал практически во всех ключевых сражениях Великой Отечественной войны, в том числе битвах за Москву и Ленинград, Брянской, Белорусской, Минской, Восточно-Прусской, Берлинской и других операциях.

Сформированный в конце лета 1941 года под Воронежем полк получил боевое крещение уже в октябре в Битве за Москву. Эскадрильи, составленные из самолетов Ил-2, громили противника на Калининском направлении, на подступах к столице. С этого момента боевое соединение оказывалось в самых горячих точках театра военных действий. Полк неоднократно удостаивался благодарностей Верховного Главнокомандующего, а в сентябре 1944 года получил почетное наименование "Осовецкий".

Летчики сыграли одну из ключевых ролей в штурме крепости Осовец на реке Бобры (территория нынешней Польши). Немцы превратили ее в мощный укрепленный район. Взятие города открыло частям наступающей Красной Армии путь в Восточную Пруссию.

Более десяти летчиков 569-го полка были удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них – командир первой эскадрильи Александр Осипов. Его бойцам поручали самые сложные задания, например, прорывы к цели через плотный огонь зенитных батарей противника. Осипов геройски погиб в феврале 1945 года в воздушном бою, успев до этого уничтожить один из вражеских истребителей.

Высокого звания Героя Советского союза были удостоены также Иван Морозов, Алексей Чернышев, Степан Борозинец, Алексей Долинский, Семен Жоров.

В 1993 году школу № 956 посетил ветеран Великой Отечественной войны, бывший комсорг авиаполка Александр Панфилов. Он предложил идею создания экспозиции, посвященной войсковому соединению. Он и другие летчики-ветераны подарили музею экземпляры фронтовых газет, личные вещи пилотов, военные фотографии.

Пополнили экспозицию находки тогдашних учеников школы, которые под руководством преподавателя начальной военной подготовки Юлиана Неменюка проводили поисковые экспедиции в местах боев в Подмосковье. Музей был торжественно открыт 5 мая 1995 года, в преддверии 50-летия Великой Победы.

Сегодня здесь можно увидеть макеты техники и сражений Великой Отечественной войны, авиаприборы и части самолетов, награды, а также проследить славный боевой путь 569-го штурмового авиационного полка.

