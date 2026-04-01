01 апреля, 13:45Общество
Российскому журналисту Александру Сладкову исполнилось 60 лет
Известный российский журналист, специальный корреспондент ВГТРК Александр Сладков празднует день рождения. Ему исполнилось 60 лет, более 25 из которых он посвятил военной журналистике.
Сладков снимает репортажи из горячих точек. Работал в Приднестровье, Таджикистане, Чечне, Афганистане, Абхазии, Иране, Ираке и на Балканах. Юбилей он встречает во всех смыслах на боевом посту, освещая события в зоне специальной военной операции.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.