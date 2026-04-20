20 апреля, 12:30
Свыше 70% туристов предпочли замену направления по аннулированным турам на Ближний Восток
Свыше 70% туристов выбирают замену туров на Ближний Восток вместо возврата денег. Только 30% требуют возврата средств. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
Отели держат деньги туристов на депозитах. В фонде персональной ответственности туроператоров достаточно средств для выплат. Авиакомпании возвращают деньги оперативно, однако у некоторых перевозчиков процесс занимает около 30 дней.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.