Московский футбольный клуб "Родина" победил в Первой лиге

Московский футбольный клуб "Родина" победил в Лиге Пари (Первой лиге) сезона-2025/26. На выезде со счетом 4:1 он обыграл тульский "Арсенал" в заключительном туре, сообщает ТАСС.

В составе победителей голы удалось забить Ивану Тимошенко, Артему Максименко и Солтмураду Бакаеву. У хозяев матча отличился Максим Максимов.

Футболисты "Родины" набрали 68 очков, на второе место встал воронежский "Факел", который на выезде победил ульяновскую команду "Волга".

Ранее UEFA определил всех участников финалов трех еврокубковых турниров сезона-2025/26. В частности, в финале Лиги чемпионов встретятся французский ПСЖ и лондонский "Арсенал". Матч состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в Будапеште.

За победу в Лиге Европы будут бороться английская "Астон Вилла" и немецкий "Фрайбург". Игра пройдет 20 мая на стадионе "Бешикташ" в Стамбуле.

