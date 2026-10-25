Минпросвещения предложило запретить съемку учителей без их согласия

В Минпросвещения России предложили запретить съемку учителей без их согласия. По мнению главы ведомства Сергея Кравцова, эта мера поможет защитить педагогов от негатива, сформировать уважение к их труду и создать благоприятные условия для работы.

Видео- и аудиозапись требует согласия человека, который попадает в кадр. В противном случае педагог может обратиться в суд с требованием о компенсации морального вреда.

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