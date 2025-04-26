Фото: facebook.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Michael Gloss

Сын замдиректора ЦРУ по цифровым инновациям Джулианы Галлины Майкл Глосс скончался в ходе конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник.

По информации телеканала, 21-летний мужчина погиб весной 2024 года. При этом в ЦРУ не уточнили, за какую из сторон воевал Глосс.

"ЦРУ считает смерть Майкла частным делом семьи Глосс, а не вопросом национальной безопасности", – рассказал представитель ведомства.

В свою очередь, отец погибшего Ларри Глосс сообщил газете The Washington Post, что молодой человек умер на территории Донецкой Народной Республики. По его словам, Глосс сражался на стороне России против ВСУ.

"Для нас стало полной неожиданностью, что он был каким-либо образом связан с российскими вооруженными силами", – заявил отец погибшего.

Он также добавил, что из выданного в России свидетельства о смерти следует, что Глосс скончался 4 апреля 2024 года. Его похоронили в декабре того же года после того, как его останки были переданы семье.

Ранее сообщалось, что дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога Меган Моббс возглавляет фонд R.T. Weatherman Foundation, который занимается поставками помощи на Украину через границу с Румынией.

По данным СМИ, ранее Моббс возмущалась в соцсетях, что при бывшем американском президенте Джо Байдене помощь Киеву якобы медленно предоставлялась. Кроме того, уточнило издание, фонд стал спонсором визита Келлога на Украину в январе 2023 года.

