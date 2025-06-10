Воевавшая за ВСУ в Курской области наемница из Дании может получить 30 лет колонии

Фото: телеграм-канал "Следком"

Воевавшую за ВСУ в Курской области наемницу из Дании Аннабель Йоргенсен просят приговорить к 30 годам колонии заочно, передает ТАСС.

"Прошу суд назначить Йоргенсен 30 лет колонии общего режима заочно и штраф в размере 2,5 миллиона рублей", – сказал представитель гособвинения.

Заочное рассмотрение уголовного дела в отношении Йоргенсен началось 9 июня. На первом заседании суд удовлетворил ходатайство гособвинителя о частичном закрытии судебного следствия.

Согласно материалам дела, Йоргенсен проходила службу в составе батальона территориальной обороны Украины "Арей". Наемнице заочно предъявлено обвинение по статьям "Незаконное ношение оружия", "Незаконное пересечение государственной границы с применением насилия", "Участие наемника в вооруженном конфликте", "Контрабанда взрывных устройств и боеприпасов" и "Террористический акт". Датчанка объявлена в международный розыск.

В 2024 году СК заочно предъявил Йоргенсен обвинение по статьям о терроризме и наемничестве. По данным следствия, датчанка приехала на Украину в начале 2022 года через Польшу и вступила в штурмовой батальон ВСУ. Она вместе другими наемниками принимала участие в боевых действиях на территории России.

До того как вступить в ВСУ и воевать на стороне Украины, Йоргенсен являлась солдатом датской обороны и проходила службу в Ираке. По данным СМИ, датчанка вернулась к себе на родину.