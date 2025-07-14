Прощание с режиссером Миттой состоится в Центральном доме литераторов

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.Ru/Юрий Самолыго

Прощание с кинорежиссером Александром Миттой пройдет в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) 17 июля, сообщил сын режиссера Евгений Митта в беседе с ТАСС.

"Прощание состоится в малом зале ЦДЛ в четверг, 17 июля, с 12:00 до 14:00", – сказал он.

Режиссера в тот же день похоронят на кладбище, рядом с супругой, уточнял его помощник Геннадий Иванов.

О кончине Митты стало известно 14 июля. Он умер в возрасте 92 лет. Как режиссер и сценарист он работал над фильмами "Экипаж", "Без страха и упрека", "Гори, гори, моя звезда", "Москва, любовь моя", "Раскаленная суббота", "Шагал – Малевич" и "Затерянный в Сибири".

Его фильм "Звонят, откройте дверь" был награжден "Золотым львом" на Венецианском кинофестивале, а картину "Точка, точка, запятая" отметили "Серебряным призом" на VIII Московском международном кинофестивале. В 2008 году Митта получил орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, а в 2018-м году – нагрудный знак "За вклад в российскую культуру".

