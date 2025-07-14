Кинорежиссера Александра Митту похоронят 17 июля

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.Ru/Комсомольская Правда/Михаил Фролов

Народного артиста РФ, советского и российского актера и кинорежиссера Александра Митту похоронят в четверг, 17 июля, рядом с супругой. Об этом рассказал ТАСС помощник артиста Геннадий Иванов.

Митта ушел из жизни в ночь на 14 июля в возрасте 92 лет.

Режиссер родился в 1933 году в Москве. Его дебютной работой стал короткометражный фильм "В дереве, в глине, в камне". Следующую кинокартину "Друг мой Колька" Митта снял вместе с режиссером Алексеем Салтыковым.

Лента народного артиста "Звонят, откройте дверь" был награжден "Золотым львом" на Венецианском кинофестивале, а картину "Точка, точка, запятая" отметили "Серебряным призом" на VIII Московском международном кинофестивале.

Как режиссер и сценарист Митта работал над фильмами "Экипаж", "Без страха и упрека", "Гори, гори, моя звезда", "Москва, любовь моя", "Раскаленная суббота", "Шагал – Малевич" и "Затерянный в Сибири".

В 2004 году продюсер удостоился звания народного артиста РФ, в 2008-м он получил орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, в 2018-м – нагрудный знак "За вклад в российскую культуру".