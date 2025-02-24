Банки "Ак Барс", "Синара" и "Уралсиб" подпали под санкции Евросоюза

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Некоторые российские банки подпали под ограничения, предусмотренные 16-м пакетом санкций Евросоюза, сообщается в официальном журнале ЕС.

Из опубликованного в журнале документа следует, что 13 российским банкам закрыт доступ к международной межбанковской системе передачи информации SWIFT. Под санкции подпали банки "Ак Барс", "Уралсиб", "Национальный резервный банк", Росэксимбанк, Примсоцбанк, Кузнецкбизнесбанк, МБ Банк, "Кубань-кредит", "Синара", "Точка", ББР, "РНКО Платежный конструктор" и Петербургский расчетный центр.

Ранее Совет ЕС на уровне министров иностранных дел утвердил новый, 16-й пакет санкций против России. В пакет вошли как экономические, так и персональные ограничения.

Под ограничения подпала Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Как следует из заявления Совета ЕС, вуз ответственен за реализацию программы "Время героев", которая была создана для участников и ветеранов специальной военной операции по инициативе Владимира Путина.

Кроме того, Евросоюз запретил экспорт в Россию игровых консолей. Контроллеры, подпавшие под санкции, используются Россией для управления беспилотными летательными аппаратами, заявили в ЕС.