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24 февраля, 11:15

Политика

ЕС утвердил 16-й пакет санкций против России

ЕС утвердил 16-й пакет санкций против России

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Совет ЕС на уровне министров иностранных дел утвердил новый 16-й пакет санкций против России. В пакет вошли как экономические, так и персональные ограничения. Также был расширен список судов так называемого теневого флота – теперь под санкциями находятся 153 судна, добавлено еще 74.

Кроме того, 13 российских банков были отключены от платежной системы SWIFT. ЕС также ввел запрет на импорт первичного алюминия из Российской Федерации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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