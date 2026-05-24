Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая, 00:28

Политика

Трамп заявил, что мирное соглашение с Ираном в целом согласовано

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп сообщил, что мирное соглашение с Ираном в целом согласовано и ожидает окончательного утверждения между сторонами переговоров. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, он провел телефонный разговор касательно Ирана и мирной сделки с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна.

"Соглашение в целом согласовано и ожидает окончательного утверждения между США, Ираном и различными другими странами, перечисленными в списке. Кроме того, я провел телефонный разговор с премьер-министром Биньямином Нетаньяху из Израиля, который также прошел очень хорошо", – сообщил лидер США.

Он отметил, что в данный момент стороны обсуждают окончательные аспекты и детали соглашения, которые будут объявлены в ближайшее время. Трамп также пообещал, что Ормузский пролив вновь будет открыт.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Ранее Сенат конгресса США впервые поддержал резолюцию, предписывающую прекратить войну с Ираном. Документ поддержали 50 законодателей, против высказались 47.

При этом Трамп заявлял, что не пойдет на уступки ради сделки с Ираном после получения нового ответа Тегерана по переговорам о мирном соглашении. Он подчеркнул, что Штаты ждут от Исламской Республики письменного отказа от любых планов по созданию ядерного оружия.

В МИД РФ заявили о готовности принять участие в организации переговоров между Ираном и США

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика