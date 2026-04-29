29 апреля, 11:54

MacRumors: новые ИИ-функции для редактирования фотографий появятся в галерее iPhone

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В галерее iPhone может появиться больше функций с искусственным интеллектом (ИИ) для редактирования фотографий. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на MacRumors.

Уточняется, что компания Apple планирует внедрить новые инструменты редактирования изображений в приложении "Фото" в iOS 27, а также в iPadOS 27 и macOS 27. Они станут частью системы Apple Intelligence и будут работать непосредственно на устройстве.

Новые функции дополнят уже существующий инструмент Clean Up, в интерфейсе для этого появится отдельный раздел Apple Intelligence Tools. Пользователям будут доступны опции Extend, Enhance и Reframe. Первая позволит расширять границы изображения и достраивать недостающие элементы, вторая – автоматически корректировать цвет и другие параметры снимка, а третья – менять перспективу.

По данным источников, некоторые функции, включая Extend и Reframe, пока работают нестабильно. Они могут быть отложены или ограничены на этапе запуска.

Ранее стало известно, что главным оттенком iPhone 18 Pro станет "темная вишня". При этом изначально предполагалось, что в палитре появятся ярко-красный и кофейный оттенки. Кроме того, в серию войдут светло-голубой, темно-серый и серебристый варианты. Однако также инсайдеры указывают на то, что разработка цветовой линейки еще не завершена, а массовое производство не началось.

технологии

