20 мая, 15:39

Спорт

Столичный ФК "Торпедо" объявил об отставке главного тренера Кононова

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московский футбольный клуб "Торпедо" объявил об отставке главного тренера Олега Кононова, следует из заявления пресс-службы команды.

Данное решение было принято по обоюдному согласию, уточнили в клубе, напомнив, что Кононов руководил "Торпедо" в два периода: с января 2024 года по август 2025-го и с октября 2025 года по май 2026-го.

В первом сезоне под руководством специалиста "черно-белые" заняли в Первой лиге второе место, а в прошлом сезоне финишировали девятыми.

До работы в "Торпедо" Кононов тренировал столичный "Спартак" (2018–2019), тульский "Арсенал" (2018, 2022), грозненский "Ахмат" (2017) и "Краснодар" (2013–2016).

Ранее Хаби Алонсо покинул пост главного тренера испанского футбольного клуба "Реал Мадрид". Соглашение, расторгнутое по обоюдному согласию сторон, было рассчитано до конца сезона-2027/28.

Его место занял Альваро Арбелоа, который в качестве игрока выступал за "Реал" с 2009 по 2016 год, проведя 238 матчей. За это время он выиграл со "сливочными" 8 титулов: 2 Лиги чемпионов, Клубный чемпионат мира, Суперкубок UEFA, титул Ла Лиги, 2 Кубка и Суперкубок Испании.

