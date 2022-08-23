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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что гарантии безопасности Украине мог дать только договор с РФ. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Гарантии безопасности мог дать только договор с Россией. Но украинская власть, простимулированная западными деньгами и ракетами, от него отказалась. Так что с гарантиями очень кисло", – говорится в его публикации.

По словам Медведева, киевский режим и сам понимает, что для нынешних украинских лидеров никаких гарантий безопасности не может быть.

Ранее Медведев заявил, что не видит для президента Украины Владимира Зеленского других вариантов, кроме трибунала или возврата на вторые роли в комедийных шоу.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.