Медведев отметил, что обычные европейцы не хотят разрывать отношения с РФ

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Обычные европейцы не утратили здравый смысл и не хотят обрывать контакты с РФ. Плата за демократию Евросоюза в виде холода в квартирах и пустых полок в магазинах является безумием. Такое мнение высказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Если "плата за европейскую демократию" – холод в квартирах и пустые полки в холодильниках, такая "демократия" – для безумных. Именно поэтому четыре кабинета министров в Европе за короткий срок в отставку уже ушли. Туда им и дорога", – написал он в своем телеграм-канале.
Политик подчеркнул необходимость призыва к ответственности европейских правительств, для этого необходимы действия со стороны граждан союза.
"Хотят полноценных отношений, как было раньше. Нормальных личных контактов, российских энергоносителей в котельных, нашего рынка для своих товаров, успешной торговли, наших туристов в своих музеях и кафе", – подчеркнул зампред Совбеза.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал на то, что Евросоюз заставляет граждан Украины жертвовать собой ради вступления в ЕС, назвав руководство союза городскими сумасшедшими.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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