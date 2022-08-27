Фильм о сыне Джо Байдена выйдет в США 7 сентября

Премьера фильма "Мой сын Хантер" о похождениях Байдена-младшего состоится в США 7 сентября. В Хантера перевоплотился британский актер Лоуренс Фокс, а роль Байдена-старшего досталась звезде американских сериалов Джону Джеймсу.

На сайте картины обещают, что покажут постельные сцены, кумовство и отмывание денег, а также китайских шпионов и "продажу Америки". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

