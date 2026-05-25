Собянин рассказал о запуске производств на территории ОЭЗ Москвы в 2026 году

В 2026 году в столице планируется открыть 25 уникальных производств на территории ОЭЗ "Технополис "Москва", рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

По словам мэра, это даст городу более 8 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест. Он добавил, что планируется выпуск инновационных энергосберегающих экологически чистых осветительных приборов, современных онкопрепаратов и уникальных оптоэлектронных устройств для высокоскоростного приема и передачи данных, а также печатных плат и авиационных интерьеров.

Помимо этого, начнут работу два завода по выпуску литийионных аккумуляторов. Градоначальник подчеркнул, что они войдут в единственный в стране кластер по производству электрических батарей.

"Таким образом, в ближайшие годы мы почти полностью закроем потребность отечественного рынка в этой продукции", – заключил Собянин.

Ранее в ОЭЗ "Технополис "Москва" открылось высокотехнологичное производство отечественной компьютерной техники и комплектующих. Компания "ИнтехПро" стала резидентом в прошлом году.

Там производятся печатные платы, персональные компьютеры, мини-ПК, ноутбуки и моноблоки на базе российских компонентов. Специалисты планируют каждый год выпускать 18 тысяч моноблоков, 24 тысячи ПК и различные комплектующие.

