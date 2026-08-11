Энтомолог Каширский не исключил размножения токсичного соснового шелкопряда в столице

Нашествие гусениц соснового походного шелкопряда на Куршской косе в Калининградской области вызвало массовые аллергические реакции у туристов и местных жителей, утверждают СМИ. В чем причина стремительного размножения этих насекомых и как уберечь себя от нежелательных последствий, разбиралась Москва 24.

"Идеальный биотоп"

Туристы и местные жители пожаловались на зудящую сыпь, отеки и аллергические реакции после посещения Куршской косы в Калининградской области. Причиной недомогания стали гусеницы соснового походного шелкопряда, которые в этом году расплодились в необычайных количествах, утверждает телеграм-канал Baza.



Одна из местных жительниц рассказала журналистам, что после прогулки на велосипеде у нее началась сильная аллергия и ей пришлось экстренно ехать в больницу. Девушку отправили на капельницы в дневной стационар, где лежали туристы с такими же симптомами.



Заместитель главврача по медицинской части Центра специализированных видов медпомощи Калининградской области Наталья Некрасова подтвердила ТАСС увеличение числа обращений с проявлениями контактно-аллергического дерматита, связанного с гусеницами.



Заместитель директора Института естественных наук Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта Евгения Калинина пояснила журналистам, что у сосновых коконопрядов есть жгучие волоски, которые являются главным поражающим фактором. Щетинки гусениц ломкие, и при угрозе насекомое сжимает мышцы, буквально "выстреливая" облаком волосков в воздух.





Евгения Калинина заместитель директора Института естественных наук БФУ имени Канта Куршская коса – это полоса суши с песчаными бедными почвами, где господствует сосна обыкновенная. И для походного шелкопряда это идеальный биотоп. В отличие от многих бабочек, походный шелкопряд активен в конце лета. Самая заметная и опасная стадия развития этих насекомых – это выход гусениц.

Если гусеницу раздавить, частицы разлетаются по округе, оседают на коже, попадают в легкие и практически мгновенно дают о себе знать: начинаются зуд, жжение, сыпь, отеки, а у астматиков – еще и приступы удушья. Чаще всего страдают шея, руки и запястья.



По словам Калининой, процессы развития бабочки на Куршской косе в этом году могут растянуться до ноября, поэтому отдыхающим стоит быть особенно внимательными.

В пределах нормы?

Сосновый шелкопряд – обычная бабочка для средней полосы и столичного региона в частности, рассказал Москве 24 энтомолог Александр Каширский.

По его словам, как и у многих других видов, у нее происходят периодические вспышки численности, что и случилось в Калининградской области. Это связано с условиями обитания: для данного вида удачно сложился сезон, благодаря чему они смогли массово расплодиться.





Александр Каширский энтомолог Хорошо, что подобное не повторяется много лет подряд, потому что процесс размножения гусениц означает, что их паразиты и хищники тоже начнут это делать. В Московском регионе вполне может сложиться подобная ситуация.

Он подтвердил, что гусеницы этих бабочек обладают защитными волосками, которые способны вызывать раздражение. Однако, если просто идти по лесу, где их полно, ничего не случится.

"Ситуаций, что они сами набросятся, не бывает. Главное – не брать в руки и не подносить близко к лицу. Часто бывает, что человек потрогает гусеницу, прикоснется к своей коже, и появляется раздражение. В принципе, это не страшно", – добавил Каширский.

Эксперт пояснил, что в тропиках бывают гусеницы с волосками, которые могут убить того, кто их потрогал. В России же чаще всего дело ограничивается аллергической реакцией и раздражением.



"Не стоит паниковать, нужно просто быть внимательными и не трогать руками – тогда никаких проблем не будет. В лесу они не опасны, если не провоцировать напрямую. Природа сама регулирует численность таких видов, и человеку не нужно вмешиваться в этот процесс", – уточнил энтомолог.

Защититься заранее

Реакция на контакт с гусеницами соснового шелкопряда токсико-аллергическая, рассказала Москве 24 аллерголог-иммунолог Наталья Попова.





Наталья Попова аллерголог-иммунолог Их волоски содержат белок тауметопоэин, который при попадании на кожу вызывает раздражение, зуд и воспаление. При контакте важно действовать быстро: немедленно покинуть зону скопления гусениц, снять всю одежду до входа в жилое помещение, чтобы не разнести волоски по дому, плотно упаковать ее в пакет и принять душ без мочалки и мыла, чтобы смыть микрошипы, не втирая их в кожу.

По ее словам, глаза следует промыть чистой водой, а при сильном зуде можно использовать холодный компресс.



"Категорически нельзя тереть глаза и расчесывать кожу – это только глубже внедряет жгучие волоски в эпидермис и провоцирует присоединение инфекции, поскольку грязь с рук или из-под ногтей легко проникает в уже поврежденную кожу. Стряхивать волоски голыми руками также опасно", – добавила врач.

Для защиты от контакта она рекомендовала отдыхающим выбирать закрытую обувь, длинные брюки и одежду из плотных гладких тканей, например синтетику, к которой хуже цепляются волоски.

"Стоит избегать ворсистых материалов, важно использовать респиратор или медицинскую маску, особенно в ветреную погоду, обходить визуально "зараженные" участки леса и после возвращения тщательно вытряхивать инвентарь и обувь за пределами дома", – уточнила Попова.



Для купирования аллергической реакции применяются антигистаминные препараты второго поколения и топические стероиды. Однако при появлении отеков лица, затруднения дыхания, осиплости голоса или бронхоспазма необходима экстренная медицинская помощь.

"Астматикам следует незамедлительно воспользоваться ингаляторами неотложной помощи. Людям с тяжелыми реакциями в анамнезе показан курс кортикостероидов под наблюдением врача", – обратила внимание эксперт.

Какие именно препараты подходят конкретному человеку, обсуждается на приеме с аллергологом после тщательно собранного анамнеза. Самолечение в таких случаях недопустимо, так как неправильный выбор препарата может усугубить состояние, заключила Попова.

