Аллергиков предупредили о сезоне цветения амброзии в столичном регионе

Высокая концентрация пыльцы фиксируется в воздухе столичного региона, предупредили профильные сервисы. Как пережить опасный период без обострений аллергии и можно ли избавиться от нее навсегда – в материале Москвы 24.

"Держаться подальше"

Цветение амброзии, полыни, лебеды и других сорных трав вызвали высокую активность пыльцы в Москве и области. Такие данные привели профильные сервисы мониторинга обстановки.

Ранее врач Екатерина Кашух объяснила, что амброзия, активное цветение которой длится с конца июля до октября, выделяет микроскопические частицы пыльцы, способные переноситься воздушными потоками на большие расстояния. Поэтому контакт с аллергеном возможен даже при отсутствии растения поблизости. Среди симптомов реакции на пыльцу – зуд в носу и глазах, водянистые выделения, покраснение слизистых, чихание, сухой кашель, а у людей с бронхиальной гиперреактивностью может возникать затруднение дыхания.

Специалист предупредила, что аллергию нередко путают с вирусными заболеваниями, однако при ней отсутствует температура и боль в горле, а антигистаминные препараты приносят облегчение.

В непростой период кандидат медицинских наук, врач – аллерголог-иммунолог Зоя Скорпилева в беседе с Москвой 24 посоветовала людям с аллергией гулять в вечернее время, особенно после дождя. В это время пыльца прибита к земле, что снижает риск нежелательных реакций.

"Также важно держаться подальше от мест с большим количеством сорных трав, таких как парки и сады. После возвращения домой нужно снять уличную одежду, отправить ее в стирку и принять душ. Во время прогулок стоит носить головные уборы, что поможет снизить концентрацию пыльцы на волосах", – сказала она.





Зоя Скорпилева кандидат медицинских наук, врач – аллерголог-иммунолог При этом москитные сетки на окнах не спасают, поскольку пыльца гораздо мельче ячеек сетки, – лучше установить климат-контроль. А вот влажная уборка дома обязательна.

Что касается дачных участков, минимизировать аллергены там можно, если ежедневно поливать растения. Тогда пыльца тоже окажется прибита к земле, резюмировала Скорпилева.

Как защититься?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа рекомендовала использовать в период цветения назальные фильтры, которые продаются в аптеке. Это снижает риск попадания пыльцы на слизистые носоглотки в несколько раз.

"Важно защищать носовые полости и обязательно лечить аллергию, чтобы не было гиперреакции. Необходимо принимать антигистаминные препараты, особенно перед выходом на поле с амброзией", – сказала она в беседе с Москвой 24.

Кроме того, в этот период нужно исключить из рациона все, что содержит белок, аналогичный растению, который разрушает иммунную систему. В числе таких продуктов семечки, подсолнечное масло, кабачки, арбузы и тыква, подчеркнула специалист.

"Вакцинироваться нужно с осторожностью, особенно детям, потому что аллергия – это гиперреакция иммунной системы, и такая процедура способна усилить ее. Прививку можно делать только с ноября, через два месяца после окончания цветения. Как правильно готовиться к ней, подскажет врач", – добавила эксперт.





Людмила Лапа врач-терапевт высшей категории Самый действенный способ борьбы с аллергией – не просто снимать симптомы, а восстанавливать работу иммунной системы. Для этого используют немедикаментозные методы, основанные на клеточных технологиях и внутренних ресурсах организма. Сначала подавляют гиперактивность иммунитета, которая часто возникает из-за инфекций и вирусов, а затем запускают процесс восстановления.

Такой подход помогает справиться с любыми видами реакции, в том числе на амброзию, поскольку он "обучает" иммунную систему правильно реагировать на аллергены, заключила Людмила Лапа.

