10 ноября, 17:20Происшествия
Арестована женщина, толкнувшая девочку на пути в столичном метро
Фото: Москва 24
Суд арестовал 64-летнюю пассажирку столичного метро, которая толкнула 13-летнюю девочку на пути. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Женщине предъявили обвинение в покушении на убийство. Тем не менее обвиняемая в ходе судебного заседания возражала против избрания ей меры пресечения.
По словам пенсионерки, девочка громко смеялась и смотрела на нее, что она сочла личным оскорблением. По этой причине обвиняемая толкнула школьницу. Однако она подчеркнула, что не хотела причинить девочке боль или убить ее. Женщине была назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
Инцидент произошел днем 9 ноября на станции метро "Таганская". Жительница Краснодара на фоне личной неприязни толкнула подростка на пути непосредственно перед прибытием поезда на станцию и при включенном контактном рельсе.
Вместе с девочкой на станции находились ее родители, которые помогли ей подняться на платформу. По данному факту возбудили уголовное дело, а подозреваемая была задержана.
