Арестована женщина, толкнувшая девочку на пути в столичном метро

Фото: Москва 24

Суд арестовал 64-летнюю пассажирку столичного метро, которая толкнула 13-летнюю девочку на пути. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Женщине предъявили обвинение в покушении на убийство. Тем не менее обвиняемая в ходе судебного заседания возражала против избрания ей меры пресечения.

По словам пенсионерки, девочка громко смеялась и смотрела на нее, что она сочла личным оскорблением. По этой причине обвиняемая толкнула школьницу. Однако она подчеркнула, что не хотела причинить девочке боль или убить ее. Женщине была назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Инцидент произошел днем 9 ноября на станции метро "Таганская". Жительница Краснодара на фоне личной неприязни толкнула подростка на пути непосредственно перед прибытием поезда на станцию и при включенном контактном рельсе.

Вместе с девочкой на станции находились ее родители, которые помогли ей подняться на платформу. По данному факту возбудили уголовное дело, а подозреваемая была задержана.