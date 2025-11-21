Какие традиции стоит соблюдать в Михайлов день

21 ноября православная церковь отмечает Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, или Михайлов день. Архангел Михаил – один из самых почитаемых верующими, защитник и покровитель тех, кто ищет помощи в трудную минуту. Подробнее об истории и традициях праздника – в материале Москвы 24.

Главный борец с силами зла

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Архангел Михаил является одним из "высших ангелов", который руководит остальными ангельскими чинами. Церковь считает его главным борцом с силами зла. Согласно преданию, именно он возглавил войско ангелов, которое победило Люцифера, восставшего против Бога.

Православные верующие обращаются к Михаилу за защитой от несправедливого суда, если нужно защитить дом, семью, а также во время болезней. Кроме того, считается, что архангел защищает воинов и направляет на верный путь.

Михайлов день – это последний большой праздник перед началом рождественского поста, к нему нужно завершить все осенние дела и подготовку к зиме. Его отмечали с размахом, накрывали богатый стол: готовили выпечку и обязательно мясные блюда. Согласно поверьям, если 21 ноября в доме пахнет хлебом или пирогами, то это к достатку и благополучию. За накрытый стол приглашали родственников и друзей. Считалось, что чем больше еды на столе, тем добрее будет следующий год.

Кроме того, этот день нужно постараться встретить без злых мыслей: нельзя ссориться и спорить, а также стоит завершить старые конфликты и простить обидчиков.

При этом, согласно народному поверью, Михаил не терпел не только злобы, но и корысти. Поэтому в Михайлов день нельзя соглашаться на сомнительные подработки и "легкие деньги": считалось, что заработанное не пойдет во благо.

Приметы

Фото: РИА Новости/Саид Царнаев

В праздничный день – 21 ноября – запрещено шить, штопать, колоть дрова и пользоваться острыми предметами, чтобы не "осквернить" меч архангела. Также желательно отказаться от тяжелой физической работы, нельзя распускать волосы и мыть голову – предки верили, что это может ухудшить память. Не нужно рассказывать о приятных снах, чтобы они не рассеялись. Грустить и унывать тоже не рекомендовалось: день должен пройти легко и весело, тогда и следующий год будет благополучным.

Также на Руси верили: если в Михайлов день кто-то умирает, это повлечет за собой тяжелые времена семье. Помимо этого, существовало поверье, что вой ветра в этот день – предвестник беды.

Отсутствие заморозков и густой туман утром обещали теплую зиму, а ясная погода – сильные морозы. Также по Михайлову дню предсказывали погоду на Николин день (19 декабря): "Во что Михайло, в то и Никола". При этом иней на ветвях деревьев в этот день говорил о приближающихся снегопадах.

Небольшое количество шишек на хвойных деревьях предвещали мягкую зиму, а большое количество желудей на дубах – сильные снегопады.

Кроме того, считалось, что случайно залетевшая в дом птица – к добрым известиям, а случайно разбитая посуда – к неожиданным и приятным переменам.

В этот день благоприятным знаком также считалось встретить нищего и обязательно помочь ему: таким образом можно получить благословение и защиту архангела Михаила. Помимо этого, важно было не только самим наесться досыта, но и хорошо накормить скотину, чтобы она была плодовитой и здоровой.