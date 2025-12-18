Форма поиска по сайту

18 декабря, 16:11

Шоу-бизнес

Певица Катя Лель заявила, что не может найти нового мужа

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Российская певица Катя Лель (настоящее имя – Екатерина Чупринина. – Прим. ред.) рассказала, что не может найти партнера из-за высоких требований к мужчинам. Об этом сообщает "Газета.ру".

Певица во время "Реальной премии MusicBox" рассказала, что ходит на свидания. Однако, по ее словам, пока ни один мужчина не смог произвести на нее впечатление.

Несмотря на это, исполнительница считает все прошедшие романтические встречи удачными. Она подчеркнула, что даже не соглашается на свидания с мужчинами, которые потенциально будут плохими.

Лель предположила, что не может найти подходящего для себя партнера, так как у нее слишком завышенные требования к мужчинам. В частности, артистке нужно ощущать от возлюбленного осознанность, свободу и доброту.

Помимо этого, идеальный кандидат должен быть красив внешне и внутренне, а также быть спортивным и иметь статус.

"Мне кажется, мужчинам непросто со мной, потому что я слишком много знаю, я слишком требовательна, так как много всего понимаю", – добавила певица.

Исполнительница рассказала, что уже придумала желание на Новый год – найти любовь.

Лель развелась с бизнесменом Игорем Кузнецовым в декабре 2023 года после 15 лет брака. Причиной расставания, по словам артистки, стали измены и проблемы экс-супруга с алкоголем.

Ранее певица рассказывала, что ее приглашают на свидания даже влиятельные мужчины. Она также призналась, что у нее были и неудачные свидания. В таких случаях она уходила со встречи, объясняя это нехваткой времени.

