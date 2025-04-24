Певица Катя Лель рассказала о свиданиях после развода

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Певица Катя Лель (настоящее имя – Екатерина Чупринина) рассказала, что посещает свидания с мужчинами после развода, передает сайт "Страсти".

Как отметила певица, ее "действительно приглашают" на свидания, а порой даже влиятельные мужчины. Однако на такие встречи Лель ходит нечасто, только если у нее появляется свободное время и желания.

По словам певицы, у нее были неудачные свидания. В таких случаях она уходила со встречи, объясняя это нехваткой времени.

Лель развелась с бизнесменом Игорем Кузнецовым в 2023 году. Пара познакомилась в Одессе на концерте Владимира Преснякова. У бывших супругов есть совместная дочь Эмилия.

Ранее актриса Паулина Андреева заявила о разводе с актером и продюсером Федором Бондарчуком после десяти лет совместной жизни. По ее словам, пара приняла совместное решение о расставании. Также Андреева выразила надежду на продолжение работы и дружбы с экс-супругом.