24 апреля, 15:45Шоу-бизнес
Певица Катя Лель рассказала о свиданиях после развода
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Певица Катя Лель (настоящее имя – Екатерина Чупринина) рассказала, что посещает свидания с мужчинами после развода, передает сайт "Страсти".
Как отметила певица, ее "действительно приглашают" на свидания, а порой даже влиятельные мужчины. Однако на такие встречи Лель ходит нечасто, только если у нее появляется свободное время и желания.
По словам певицы, у нее были неудачные свидания. В таких случаях она уходила со встречи, объясняя это нехваткой времени.
Лель развелась с бизнесменом Игорем Кузнецовым в 2023 году. Пара познакомилась в Одессе на концерте Владимира Преснякова. У бывших супругов есть совместная дочь Эмилия.
Ранее актриса Паулина Андреева заявила о разводе с актером и продюсером Федором Бондарчуком после десяти лет совместной жизни. По ее словам, пара приняла совместное решение о расставании. Также Андреева выразила надежду на продолжение работы и дружбы с экс-супругом.