Катя Лель отметила 51-летие измерением ауры и галактическими мантрами

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Певица Катя Лель отпраздновала свой 51-й день рождения, организовав в центре Москвы мероприятие с измерением ауры гостей и исцеляющими звуковыми практиками, передает Пятый канал.

Проект "Голос свыше" разрабатывался при участии нейрофизиологов и биологов. Как пояснила сама артистка, на празднике присутствовали ученые и доктора, которые фиксировали воздействие звука с помощью специальных приборов, выводящих на экраны цветовые визуализации изменений сознания.

"Сегодня будут мантры на разных языках: пали (язык Будды), египетский звук, "Отче наш", иврит и галактический язык", – отметила исполнительница.

Среди приглашенных были такие знаменитости, как Костя Цзю, Кирилл Туриченко и другие.

Лель рассказала, что получила знания из философских трудов и "книг других цивилизаций", а недавно вернулась из духовного паломничества в Индии.

На празднике гости разделились на две группы: одни погружались в транс под звуковые вибрации, другие скептически наблюдали за происходящим. Певица уверена, что с помощью "сил света" люди могут исцелять друг друга через звук.

Ранее Лель рассказала, что посещает свидания с мужчинами после развода. Однако она отметила, что на такие встречи ходит не часто, только если у нее появляется свободное время и желание.