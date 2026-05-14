14 мая, 17:41

HR-эксперт Королева: профессии бухгалтера и юриста под ударом из-за ИИ

Технологии и высокая конкуренция: какие профессии ждут трудные времена

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда, предупредили HR-эксперты. Какие еще сферы окажутся под ударом и как быть востребованным в любых условиях, расскажет Москва 24.

"Супервысокая конкуренция"

Журналистика постепенно теряет позиции на рынке труда, сообщает Life.ru со ссылкой на HR-эксперта, руководителя международного агентства по подбору персонала Гарри Мурадяна.

"Примерно на одну вакансию приходится порядка 300 выпускников. Это большая проблема, потому что конкуренция супервысокая", – сказал он.

Следующими в списке "загибающихся" специальностей эксперт назвал филологов и лингвистов.

Да, сейчас это нужно для того, чтобы обучить искусственный интеллект (ИИ) и подготовить языковые модели к обучению нейронных сетей. Но в ближайшее время, к сожалению, это вообще перестанет быть нужным кому-либо.
Гарри Мурадян
HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору персонала

По его словам, не удастся получить высокую зарплату в сфере культурологии, которая остается на уровне экскурсоводов. В зоне риска и преподаватели литературы: наблюдается их профицит, а спрос падает. Менеджмент сейчас также не в фаворе из-за перенасыщения рынка, утверждает специалист.

Профессия дизайнера, который создает интерьеры, по мнению Мурадяна, тоже становится менее востребованной из-за развития ИИ. Замыкают список преподаватели физкультуры и тренеры, где наблюдается высокая конкуренция.

"Если ты тренер без связей, все, на что ты можешь претендовать, – это 30 тысяч рублей, и не больше", – добавил он.

При этом ранее доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов в разговоре с Москвой 24 отметил, что западная тенденция по замене человеческого труда на нейросети вряд ли придет в Россию.

"Для того чтобы заменить работника машиной, нужны инвестиции. Что выгоднее: инвестировать десятки, а может быть, и сотни миллиардов в развитие технологий или все-таки принимать на работу человека? Сильно сомневаюсь, что сейчас работодатели готовы к такой замене", – пояснил он.

Эксперт добавил, что возможность отказаться от труда молодежи в Америке связана с тем, что 80% экономики США – это сфера услуг, куда можно внедрять ИИ. В России же другая модель, и кардинально заменить человека нейросетями, по его мнению, не получится.

"Профессии не умирают"

HR-эксперт Александра Королева в беседе с Москвой 24 поспорила с мнением, что технологии смогут превалировать в творческих профессиях.

"Я не согласна с тем, что ИИ заменит, например, журналистов. Это люди нешаблонной профессии, а ИИ способен помочь написать статью, но передать глубину выражения мысли у него не получится", – пояснила она.

В то же время, если взять бухгалтера, который вручную вбивает какие-то данные и делает неглубокий анализ, нейросеть способна выполнить эту работу. Это же касается HR-специалистов, просто отбирающих резюме из базы: ИИ сделает это быстрее и эффективнее.

"В любой профессии с легкой, неглубокой аналитической работой, статистическими данными, обработкой информации ИИ справится и лучше, и дешевле", – добавила эксперт.

Идет процесс, при котором профессии не умирают, а трансформируются. Например, если в бухгалтерии 50 человек, в будущем будет достаточно 10 – всю рутинную работу возьмет на себя ИИ. Сама профессия не умрет – она переродится.
Александра Королева
HR-эксперт

Аналогичным образом сложится ситуация с юриспруденцией. По словам специалиста, правозащитник, который готовит банальный договор или ведет реестр документов, станет не нужен. Специалист, который работает со сложными делами, проводит глубокую аналитику и оценивает риски, будет котироваться и сам станет использовать ИИ для оптимизации рабочих процессов.

"Чтобы оставаться востребованным на рынке, важно быть готовым легко переориентироваться в рамках разных направлений. Изучать новые, быть гибким, не узкопрофессиональным, заходить на другие территории и новые специальности", – подчеркнула эксперт.

Если сотрудник адаптивный, много изучает, стремится использовать ИИ как один из инструментов в работе, при этом предлагая большее в своих компетенциях, ему ничего не страшно, резюмировала Королева.

В свою очередь, кадровый эксперт Илья Варакин уверен, что клеймить любую профессию "умирающей" нельзя. Такое мнение он высказал в беседе с Москвой 24.

"Профессия – живой организм, у которого есть традиционная часть и узкие сферы применения. Часто устоявшиеся специальности получают развитие при появлении технологий. Например, так было с редакторами и корректорами: с появлением нейросетей они быстро начали переучиваться на промпт-инженеров (специалистов, разрабатывающих текстовые инструкции для ИИ. – Прим. ред.) и находить себя в ином статусе", – подчеркнул он.

Кроме того, доход журналистов, которые в период появления социальных сетей освоили работу с ними, вырос вдвое по сравнению с коллегами, не обладающими аналогичными навыками, добавил Варакин.

В то же время он признал, что существуют тенденции, из-за которых некоторые профессии находятся под сильным прессингом новых технологий. К таким факторам он отнес в том числе цифровизацию, развитие удаленки и нейросетей. Последние, в частности, вынудили увольняться большое количество специалистов в IT, дизайне и медиа, потому что ИИ стал делать некоторые задачи лучше них, утверждает специалист.

Сейчас большое поле преобразований, но пока абсолютно непонятно, в каком направлении сложится будущее.
Илья Варакин
кадровый эксперт

Однако вне зависимости от сценария в цене будут гибкие люди, готовые меняться. Когда у специалиста есть хороший структурированный навык в одной профессии, значит, у него развита способность учиться, которая поможет оставаться конкурентоспособным, заключил Варакин.

Зудакова Татьяна

