ВС РФ отразили 8 волн атак ВСУ в Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

Группировка "Север" сорвала попытку контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом рассказали в Минобороны России.

Как уточнили в оборонном ведомстве, ВСУ предприняли восемь волн атак в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок. Все атаки были отражены, подчеркнули в Минобороны.

ВСУ при попытке контрнаступления потеряли более 200 человек и около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и 30 боевых бронированных машин, а также другую технику.

В министерстве отметили, что штурмовые подразделения ВСУ были разгромлены десантниками, морпехами, добровольцами "Ветеранов" и "Арбата", а также операторами "Рубикона".

В настоящее время бойцы "Севера" проводят зачистку районов, где остались разрозненные группы противника.

Ранее Владимир Путин оценил действия ряда подразделений ВС России как "крутые, грамотные, дерзкие". В частности, такой оценки президента удостоились морпехи-дальневосточники. Президент уверен, что все бойцы в Курской области будут отмечены соответствующим образом.