Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Потери Вооруженных сил Украины в Курской области за все время боевых действий превысили 58 230 человек. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, российские военные уничтожили 348 украинских танков, 1 797 боевых бронированных машин, 1 853 автомобиля, 251 боевую машину пехоты и 197 бронетранспортеров. Кроме того, украинская армия лишилась 46 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS американского производства, 412 орудий артиллерии, 18 пусковых установок зенитных ракетных комплексов и 8 транспортно-заряжающих машин.

За время боевых действий в Курской области к потерям ВСУ присоединились 106 станций РЭБ, 37 единиц инженерной техники, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, 5 РЛС ПВО и установка разминирования УР-77.

Между тем ВС РФ сорвали попытку контрнаступления ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Украинские формирования начали контрнаступление в сторону населенных пунктов в регионе с утра 6 февраля. Для этого они применили до двух механизированных батальонов на бронетехнике. Также их штурмовые бригады попытались атаковать направление несколько раз.

В результате действий группировки "Север" удалось обнаружить противника. Российские подразделения отразили все атаки. При отправлении наступления Украина потеряла свыше 200 человек.