Песков заявил, что США доложат об итогах разговора с Зеленским при наличии новаций

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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер доложат России об итогах разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, если в беседе было что-то новое для урегулирования конфликта. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По данным иностранных СМИ, Зеленский накануне провел телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером.

"Если там было что-то содержательное, какие-то новации, которые требуют передачи нам, то, конечно же, американские переговорщики сделают это весьма оперативно", – сказал Песков.

Он уточнил, что посреднический процесс Соединенных Штатов по Украине стоит на паузе, однако Вашингтон поддерживает контакты с Москвой и Киевом.

Ранее Владимир Путин указал на желание России закончить украинский конфликт. Он пояснил, что любые документы должны подписываться с легитимными лицами, но срок полномочий Зеленского на президентском посту истек в мае 2024 года.

При этом российский лидер не увидел нужды в приостановке боевых действий для начала переговоров с украинской стороной.