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09 июня, 18:25

Политика

Туск признался, что его бесят некоторые заявления Зеленского

Фото: ТАСС/AP/Jack Taylor

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его бесит ряд высказываний президента Украины Владимира Зеленского и киевских властей. Об этом он сказал на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсетях канцелярии премьера.

"Меня тоже, бывает, бесит, когда я слышу неумные заявления с той стороны границы. Я объяснял Зеленскому – заботьтесь о нас так, как мы заботимся о вас", – указал политик.

По словам премьера, у Киева и украинского президента отсутствуют "историческое мышление", "понимание чувствительности поляков" и эмпатия. Он также отметил, что визит главы офиса Зеленского Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) в Польшу обернулся неудачей.

Напряженность между Польшей и Украиной возникла после того, как Зеленский присвоил наименование "имени героев УПА" (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) одному из центров ВСУ и принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров "Организации украинских националистов" (ОУН, экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) Андрея Мельника.

После этого первый президент демократической Польши Лех Валенса снял с груди украинский флаг и отказался поддерживать Зеленского. Он напомнил, что УПА во времена Второй мировой войны помогала нацистам устраивать этнические чистки поляков.

Позже также стало известно, что Зеленского могут лишить ордена Белого Орла – высшей государственной награды Польши.

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