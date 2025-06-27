Reuters: ФРГ хочет запретить эксплуатацию "Северного потока – 2"

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Власти Германии хотят изменить законодательство, чтобы запретить эксплуатировать газопровод "Северный поток –2", передает Reuters.

"Правительство Германии рассматривает возможность внесения изменений в закон о внешней торговле, чтобы предотвратить возможную покупку компании, управляющей газопроводом "Северный поток – 2", – говорится в сообщении.

По данным издания Der Spiegel, дело о газопроводах рассматривается в Швейцарии, из-за чего Германия не может остановить продажу.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что российская сторона готова начать поставки газа по уцелевшей нитке газопровода "Северный поток – 2" в случае проявления интереса со стороны европейских покупателей.

Взрыв на "Северных потоках" произошел в сентябре 2022 года. После этого были обнаружены четыре утечки, из-за чего поставки газа по трубопроводам прекратили.

В августе 2024-го Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, который подозревается в причастности к диверсии. Кроме того, ведомство установило личности еще двух подозреваемых.

СМИ писали, что бывший исполнительный директор проекта "Северный поток – 2" Маттиас Варниг при поддержке американских инвесторов начал работу над планом возобновления работы газопровода. В Белом доме инициативу якобы рассматривали в качестве одной из возможных стратегий по улучшению отношений с Россией.

