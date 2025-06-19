Новак заявил о готовности России к поставкам газа по уцелевшей нитке "Северного потока"

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Российская сторона готова начать поставки газа по уцелевшей нитке газопровода "Северный поток – 2" в случае проявления интереса со стороны европейских покупателей. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24".

"Понятно, что это право и выбор Германии и европейских потребителей – осуществлять или не осуществлять покупку газа по соответствующей инфраструктуре", – добавил Новак.

Он также заявил, что Россия не проиграла от прекращения экспорта газа через Украину в конце 2024 года, так как увеличила поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. На сегодняшний день объем поставок остается на уровне прошлого года.

По словам Новака, отказ от транзита газа ударил только по Европе, которая теперь вынуждена переплачивать за СПГ.

В июне Еврокомиссия представила свои предложения по полному отказу от топлива из России к концу 2027 года, включая природный газ и СПГ. Ожидается, что новые контракты на поставку запретят заключать уже с конца 2025 года.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что европейские страны навсегда перекроют кран российскому газу. По ее словам, Россия больше не сможет "использовать энергию в качестве оружия" против ЕС.