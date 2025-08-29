Украинский шахматист Шевченко лишен звания гроссмейстера за жульничество

Фото: NurPhoto via Getty Images/Andrzej Iwanczuk

Комиссия Международной шахматной федерации (FIDE) по этике и дисциплине лишила звания гроссмейстера украинца Кирилла Шевченко, сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу организации.

Шахматиста сняли с командного чемпионата Испании 14 октября прошлого года. Его уличили в жульничестве. Шевченко заподозрили в нечестной игре во время партии против испанца Пако Вальехо.

Игрок часто отходил в туалет, где на длительное время закрывался в одной и той же кабинке. Позже судьи нашли там мобильный телефон.

В марте 2025 года украинца дисквалифицировали на три года, один из которых условно. Запрет на участие во всех рейтинговых турнирах FIDE действует до 18 октября 2026 года.

