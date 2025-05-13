Шахматист Магнус Карлсен сообщил, что станет отцом

Фото: AP Photo/Artur Lebedev

Норвежский шахматист, 16-й чемпион мира Магнус Карлсен сообщил, что станет отцом. Фотографию беременной супруги Эллы Виктории Мэлоун он опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Моя красивая беременная жена", – подписал снимок спортсмен.

Карлсен и Мэлоун сыграли свадьбу в январе 2025 года. Венчание состоялось в Осло в небольшом кругу родственников и близких друзей. Супруга шахматиста сопровождала его на всех турнирах в 2024 году, в том числе на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке

На соревновании Карлсен разделил первое место с российским шахматистом Яном Непомнящим. Тогда норвежец выиграл первые две партии, однако затем победу дважды подряд одержал Непомнящий.

В последующих трех дополнительных партиях были зафиксированы ничьи, в связи с чем норвежский шахматист предложил российскому гроссмейстеру разделить титул чемпиона мира.