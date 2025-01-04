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04 января, 23:30

Общество

Гроссмейстер Магнус Карлсен женился на американке

Гроссмейстер Магнус Карлсен женился на американке

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Гроссмейстер Магнус Карлсен женился. Венчание состоялась в Осло в небольшом кругу родственников и близких друзей.

СМИ пишут, что его избранница – 26-летняя американка, которая сопровождала жениха на всех турнирах в 2024 году. Последним крупным достижением Карлсена стало первое место на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке.

Победу отпраздновал и российский шахматист Ян Непомнящий. Соперники договорились разделить титул на двоих. Подобное случилось впервые в истории. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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