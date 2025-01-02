Столичную коммунальную технику украсили к рождественским праздникам

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве украсили коммунальную технику к новогодним и рождественским праздникам. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Уборочные и специализированные машины инженерных компаний оформили праздничными наклейками в стилистике проекта "Зима в Москве". На них изображены новогодние подарки, снеговики и елки, цифры "2025" и поздравление "С Новым годом!", – подчеркнул заммэра Петр Бирюков.

Часть техники дополнительно украсили декоративными световыми элементами: гирляндами, светящимися снежинками и неоновыми елками.

Всего в этом году нарядили более 4,5 тысячи объемных декоративных конструкций, большинство из которых работают круглосуточно и служат дополнительным источником освещения.

Кроме того, новогодними инсталляциями украсили железнодорожные вокзалы, станции МЦК и МЦД. Так, на окнах и галереях повесили световые гирлянды, а в кассовых зонах – еловые ветви с игрушками.

Также в праздничной оклейке курсируют 26 поездов Московского метрополитена. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

