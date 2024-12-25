В Москве появится "Клуб работодателей" для обмена опытом и поиска кадров

В 2025 году в столице начнет работу "Клуб работодателей Москвы". Новый проект запустит центр "Профессии будущего". Это уникальное городское отраслевое сообщество, которое объединит более 200 ведущих компаний из разных секторов экономики.

Клуб станет площадкой для обмена опытом, обсуждения управленческих практик и совместного поиска лучших кадров. Планируются встречи, конференции, форумы, тренинги и мастер-классы для специалистов и соискателей.

По словам карьерного эксперта центра Алены Чукиной, клуб поможет работодателям адаптироваться к вызовам рынка труда и внедрять современные HR-решения. Первая встреча участников состоится в январе 2025 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.