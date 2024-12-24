Стилист Юрина рассказала, как превратить любой наряд в яркий новогодний

24 декабря, 08:30Общество
Фото: depositphotos/serhii.bobyk.gmail.com
Платки с новогодними принтами, шляпы с блестящими элементами и многослойные ожерелья помогут создать эффектный образ для встречи Нового года. Об этом Москве 24 рассказала имидж-дизайнер, топ-стилист Елена Юрина.
По ее словам, даже самый скромный наряд можно сделать праздничным с помощью правильно подобранных аксессуаров.
"Центром внимания в образе легко могут стать длинные или просто крупные серьги. В новогодние праздники стоит выбирать варианты с пайетками, стеклянными вставками или камнями ярких цветов", – отметила эксперт.
Пригодятся в создании праздничного наряда и шарфы из блестящих тканей. Их можно обмотать вокруг шеи или завязать на сумке, посоветовала стилист.
"Кстати, интересным акцентом могут стать тематические аксессуары. Например, те же платки с новогодними принтами можно завязать в виде банта или на руку. Либо использовать массивные кольца или броши в виде елочки, снежинки и так далее", – отметила Юрина.
Сделают любой наряд эффектным и яркие шляпы с блестящими элементами, камнями или узорами. Также можно обратить внимание на ободки с блестками, цветами, стразами – они добавят игривость образу, подчеркнула стилист.
"Преобразит наряд и правильно подобранная сумка. Например, матовый или блестящий клатч с интересным дизайном, пришитыми элементами или в ярких цветах. Либо сумочка на цепочке или с металлическими вставками", – пояснила эксперт.
Кроме этого, аксессуарами можно дополнить и праздничную прическу: украсить ее сеткой или заколками с камнями, добавила Юрина.
Эксперт отметила, что всегда очень важно помнить о балансе и делать лишь два–три акцента в образе: слишком много ярких деталей могут его перегрузить.
"Плюс советую использовать в образе различные текстуры, тогда он будет смотреться более интересно", – заключила стилист.
Подбирать аксессуары лучше в одной цветовой гамме с нарядом или в контрастных цветах.
Ранее стилист Алена Носкова рассказала, как выбрать эффектный наряд для встречи Нового года. По ее словам, для новогоднего вечера идеально подойдут макси-платья. Длина в пол подчеркнет элегантность и придаст образу утонченности.