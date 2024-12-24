Стилист Юрина рассказала, как превратить любой наряд в яркий новогодний

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Платки с новогодними принтами, шляпы с блестящими элементами и многослойные ожерелья помогут создать эффектный образ для встречи Нового года. Об этом Москве 24 рассказала имидж-дизайнер, топ-стилист Елена Юрина.

По ее словам, даже самый скромный наряд можно сделать праздничным с помощью правильно подобранных аксессуаров.



"Центром внимания в образе легко могут стать длинные или просто крупные серьги. В новогодние праздники стоит выбирать варианты с пайетками, стеклянными вставками или камнями ярких цветов", – отметила эксперт.



Елена Юрина имидж-дизайнер, топ-стилист Также для новогоднего образа можно выбрать ожерелье абстрактной формы или же многослойное. А еще яркие, многоуровневые браслеты или массивные стильные цепи на руку. Особенно хорошо будут смотреться украшения с блестками или полудрагоценными камнями.

Пригодятся в создании праздничного наряда и шарфы из блестящих тканей. Их можно обмотать вокруг шеи или завязать на сумке, посоветовала стилист.

"Кстати, интересным акцентом могут стать тематические аксессуары. Например, те же платки с новогодними принтами можно завязать в виде банта или на руку. Либо использовать массивные кольца или броши в виде елочки, снежинки и так далее", – отметила Юрина.

Сделают любой наряд эффектным и яркие шляпы с блестящими элементами, камнями или узорами. Также можно обратить внимание на ободки с блестками, цветами, стразами – они добавят игривость образу, подчеркнула стилист.

"Преобразит наряд и правильно подобранная сумка. Например, матовый или блестящий клатч с интересным дизайном, пришитыми элементами или в ярких цветах. Либо сумочка на цепочке или с металлическими вставками", – пояснила эксперт.







Елена Юрина имидж-дизайнер, топ-стилист А еще в праздничном луке можно смело использовать обувь яркого цвета или с необычными принтами. Модели из блестящего материала или с пайетками будут выглядеть особенно эффектно. Можно также выбрать ботильоны с украшениями. Например, с камнями, стразами или металлическими элементами.

Кроме этого, аксессуарами можно дополнить и праздничную прическу: украсить ее сеткой или заколками с камнями, добавила Юрина.

Эксперт отметила, что всегда очень важно помнить о балансе и делать лишь два–три акцента в образе: слишком много ярких деталей могут его перегрузить.

"Плюс советую использовать в образе различные текстуры, тогда он будет смотреться более интересно", – заключила стилист.

Подбирать аксессуары лучше в одной цветовой гамме с нарядом или в контрастных цветах.

Ранее стилист Алена Носкова рассказала, как выбрать эффектный наряд для встречи Нового года. По ее словам, для новогоднего вечера идеально подойдут макси-платья. Длина в пол подчеркнет элегантность и придаст образу утонченности.