04 января, 21:14Происшествия
Два автомобиля столкнулись на МКАД
Фото: телеграм-канал "На МКАДе ДТП МОСКВА"
Два автомобиля столкнулись на МКАД, один из автомобилей опрокинулся и загорелся, пишет пресс-служба Дептранса Москвы.
Все случилось 4 января на внутренней стороне 26-го километра кольцевой автодороги, в районе развязки с Липецкой улицей. Сейчас на месте продолжают работать оперативные службы города.
"Движение в районе столкновения затруднено", – заключили в департаменте.
Ранее, 3 января, в ДТП на МКАД погиб мужчина 1958 года рождения. Тогда в аварию попали 5 автомобилей, что также вызвало затруднения в движении.
Машина загорелась после аварии на МКАД