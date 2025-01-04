Фото: телеграм-канал "На МКАДе ДТП МОСКВА"

Два автомобиля столкнулись на МКАД, один из автомобилей опрокинулся и загорелся, пишет пресс-служба Дептранса Москвы.

Все случилось 4 января на внутренней стороне 26-го километра кольцевой автодороги, в районе развязки с Липецкой улицей. Сейчас на месте продолжают работать оперативные службы города.

"Движение в районе столкновения затруднено", – заключили в департаменте.

Ранее, 3 января, в ДТП на МКАД погиб мужчина 1958 года рождения. Тогда в аварию попали 5 автомобилей, что также вызвало затруднения в движении.

