Россельхознадзор ограничил ввоз продукции пяти узбекских экспортеров

Россельхознадзор с 23 июля ограничивает ввоз продукции пяти узбекских экспортеров, которые чаще других нарушали фитосанитарные нормы. Решение принято из-за участившихся случаев заражения овощей и фруктов карантинными вредителями и вирусами. С начала года выявили более 100 нарушений.

Основной объем товаров, поступающих в Россию из Узбекистана, составляли белокочанная и цветная капуста, репчатый лук, укроп, петрушка, виноград, свекла, томаты и другие продукты. Ограничения затронут только тех экспортеров, которые систематически нарушали фитосанитарные требования.

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