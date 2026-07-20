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20 июля, 22:30

Экономика

Запрет на турецкие фрукты не повлияет на рынок в России

Запрет на турецкие фрукты не повлияет на рынок в России

Косточковые фрукты из Турции могут полностью пропасть с прилавков в Москве

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Эксперт заявил, что запрет на поставки фруктов из Турции в Россию не повлияет на цены

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Россельхознадзор ограничил ввоз абрикосов, нектаринов и персиков от пяти турецких компаний из-за нарушений фитосанитарных требований. Вместе с тем, дефицита фруктов на российском рынке не ожидается. Директор по взаимодействию с госорганами ассоциации "Руспродсоюз" Андрей Лихачев рассказал, что заменить поставки смогут Узбекистан, Казахстан, Азербайджан и Китай.

По словам эксперта, доля этих компаний в общем объеме импорта составляет не более 10%, поэтому ограничения не должны повлиять на цены. Перераспределение поставок может занять от 1 до 2 недель.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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